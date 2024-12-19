ABD’nin çelik ithalatı Ekim’de aylık %10,7 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Ekim ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %10,7 ve yıllık bazda %8,2 artışla 2.174.363 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 2,3 milyar $’a ve 2023’ün Ekim ayında kaydedilen 2,7 milyar $’a kıyasla 2,5 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 494.573 mt ile Kanada, 330.393 mt ile Brezilya, 327.116 mt ile Meksika, 146.403 mt ile Güney Kore, 125.183 mt ile Japonya ve 91.803 mt ile Vietnam oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 389.379 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 299.868 mt’a kıyasla 492.644 mt oldu. Ekim ayında yassı mamul ithalatı, Eylül ayında kaydedilen 832.066 mt’a ve 2023’ün Ekim ayında kaydedilen 750.130 mt’a kıyasla 883.704 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Eylül ayında kaydedilen 295.785 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 461.901 mt’a kıyasla 418.344 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 346.585 mt’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 390.445 mt’a kıyasla 294.987 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %21’e kıyasla %22 olduğu tahmin ediliyor.