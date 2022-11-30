ABD’nin çelik ithalatı Ekim ayında %7,4 arttı

Çarşamba, 30 Kasım 2022 09:24:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %7,4 artışla ve yıllık %19,8 düşüşle 2.181.882 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 3,10 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 3,51 milyar $’a kıyasla 3,24 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ABD en fazla çelik ithalatını 509.464 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 383.282 mt ile Meksika, 183.246 mt ile Güney Kore, 183.217 mt ile Brezilya ve 97.812 mt ile Almanya takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Eylül ayında kaydedilen 333.305 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 340.680 mt’a kıyasla 395.723 mt oldu. Ekim ayında yassı mamul ithalatı Eylül ayında kaydedilen 800.389 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 1.042.549 mt’a kıyasla 824.927 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Eylül ayında kaydedilen 352.221 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 441.307 mt’a kıyasla 424.561 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 461.421 mt’a ve 2021 yılının Ekim ayında kaydedilen 352.015 mt’a kıyasla 451.510 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda, Eylül ayında kaydedilen %22’ye ve sene başından bu yana kaydedilen %24’e kıyasla %23 olduğu tahmin ediliyor.