ABD’nin çelik ithalatı Ekim ayında %18,9 arttı

Çarşamba, 25 Kasım 2020 10:53:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, bu yılın Ekim ayında ABD’nin toplam çelik ithalatı Eylül ayına kıyasla %18,9 artış fakat yıllık bazda %31,9 düşüşle 1.362.792 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise, Eylül ayında kaydedilen 1,05 milyar $’a ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 1,79 milyar $’a kıyasla 1,17 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında, ABD en fazla çelik ithalatını 405.346 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 252.348 mt ile Meksika, 132.068 mt ile Güney Kore, 91.386 mt ile Brezilya ve 85.670 mt ile Japonya takip etti.

Ürün gruplarına göre, Ekim ayında yarı mamul ithalatı, Eylül ayında kaydedilen 77.021 mt’a kıyasla artış fakat 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 624.870 mt’a kıyasla düşüşle 217.497 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Eylül ayında kaydedilen 610.323 mt ve geçen yılın Ekim ayında kaydedilen 693.833 mt’a göre düşüşle 592.102 mt seviyesinde kaydedildi. Ekim ayında uzun mamul ithalatı, Eylül ayında kaydedilen 225.046 mt ve geçen yılın aynı ayında kaydedilen 309.131 mt’a kıyasla artarak 310.734 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 169.197 mt’a kıyasla artış ve geçen yılın Ekim ayında kaydedilen 307.639 mt’a kıyasla düşüşle 182.601 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının, Eylül ayında kaydedilen %16 ve yılın başından bugüne kadar olan dönemde kaydedilen %18’e kıyasla %18 olduğu tahmin ediliyor.