ABD’nin çelik ithalatı Ekim ayında %0,3 düştü

Perşembe, 30 Kasım 2023 09:37:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 ve yıllık %9,7 düşüşle 1.981.426 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 2,4 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 3,26 milyar $’a kıyasla 2,65 milyar $ oldu.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 505.343 mt ile Kanada, 280.008 mt ile Meksika, 151.071 mt ile Güney Kore, 121.768 mt ile Japonya ve 113.090 mt ile Almanya oldu.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen 537.201 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 395.723 mt’a kıyasla 299.835 mt oldu. Ekim ayında yassı mamul ithalatı Eylül ayında kaydedilen 782.325 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 825.701 mt’a kıyasla 750.086 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Eylül ayında kaydedilen 278.046 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 430.133 mt’a kıyasla 447.477 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 319.333 mt’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 457.489 mt’a kıyasla 390.268 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %20’ye ve sene başından bu yana kaydedilen %22’ye kıyasla %19 olduğu tahmin ediliyor.