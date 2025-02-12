ABD’nin çelik ithalatı Aralık’ta aylık %3,2 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %3,2 ve yıllık bazda %1,9 artışla 1.938.797 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 2,27 milyar $’a ve 2023’ün Aralık ayında kaydedilen 2,31 milyar $’a kıyasla 2,32 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 472.473 mt ile Kanada, 296.899 mt ile Meksika, 189.660 mt ile Güney Kore, 103.379 mt ile Brezilya, 99.237 mt ile Vietnam ve 89.165 mt ile Vietnam oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 417.239 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 413.907 mt’a kıyasla 268.859 mt oldu. Aralık ayında yassı mamul ithalatı, Kasım ayında kaydedilen 742.661 mt’a ve 2023’ün Aralık ayında kaydedilen 751.695 mt’a kıyasla 874.434 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Kasım ayında kaydedilen 302.348 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 315.082 mt’a kıyasla 336.584 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 328.249 mt’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 345.880 mt’a kıyasla 375.973 mt seviyesinde yer aldı.