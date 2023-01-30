ABD’nin çelik ithalatı Aralık ayında %8,6 arttı

Pazartesi, 30 Ocak 2023 09:03:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %8,6 artışla ve yıllık %24,3 düşüşle 1.983.268 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 2,79 milyar $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 3,82 milyar $’a kıyasla 2,95 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ABD en fazla çelik ithalatını 473.230 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 376.497 mt ile Meksika, 210.566 mt ile Güney Kore, 107.863 mt ile Japonya ve 70.046 mt ile Almanya takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen 214.769 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 565.017 mt’a kıyasla 293.092 mt oldu. Aralık ayında yassı mamul ithalatı Kasım ayında kaydedilen 743.291 mt’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 1.163.324 mt’a kıyasla 729.599 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Kasım ayında kaydedilen 339.843 mt’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 361.035 mt’a kıyasla 333.624 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 457.469 mt’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 426.557 mt’a kıyasla 565.091 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %22’ye ve sene başından Aralık ayına kadar kaydedilen %24’e kıyasla %23 olduğu tahmin ediliyor.