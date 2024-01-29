ABD’nin çelik ithalatı Aralık ayında %2,5 arttı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 10:17:20 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %2,5 artış ve yıllık %10 düşüşle 1.889.995 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 2,21 milyar $’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 3,76 milyar $’a kıyasla 2,29 milyar $ oldu.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 488.714 mt ile Kanada, 303.902 mt ile Brezilya, 264.340 mt ile Meksika, 243.735 mt ile Güney Kore ve 95.731 mt ile Japonya oldu.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen 468.417 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 293.093 mt’a kıyasla 413.908 mt oldu. Aralık ayında yassı mamul ithalatı Kasım ayında kaydedilen 686.427 mt’a ve 2022’nin Aralık ayında kaydedilen 729.677 mt’a kıyasla 751.172 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Kasım ayında kaydedilen 349.718 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 346.368 mt’a kıyasla 314.728 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 272.279 mt’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 566.449 mt’a kıyasla 337.900 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %19’a ve 2023 yılının tamamında kaydedilen %21’e kıyasla %20 olduğu tahmin ediliyor.