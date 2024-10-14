ABD’nin çelik ithalatı Ağustos’ta aylık %2,01 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Ağustos ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %2,01 düşüş ve yıllık bazda %3,97 artışla 2.15 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 2,71 milyar $’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 2,79 milyar $’a kıyasla 2,58 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 453.338 mt ile Kanada, 413.005 mt ile Brezilya, 243.041 mt ile Güney Kore, 146.186 mt ile Meksika, 139.834 mt ile Vietnam ve 114.919 mt ile Almanya oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 352.251 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 371.354 mt’a kıyasla 475.111 mt oldu. Ağustos ayında yassı mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 950.587 mt’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 767.280 mt’a kıyasla 897.699 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 485.387 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 457.459 mt’a kıyasla 336.581 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 308.174 mt’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 393.329 mt’a kıyasla 355.338 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %22’e kıyasla %21 olduğu tahmin ediliyor.