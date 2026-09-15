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ABD'nin çelik ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %7,8 arttı

Salı, 15 Eylül 2026 10:25:03 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla %7,8 ve yıllık bazda %1,2 artışla 2,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 1,9 milyar $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 2,2 milyar $'a kıyasla 2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD'nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 504.221 mt ile Güney Kore, 254.195 mt ile Kanada, 229.535 mt ile Brezilya ve 174.489 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre Temmuz ayında yarı mamul ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 559.708 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 490.925 mt'a kıyasla artışla 625.704 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 525.116 mt'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 711.500 mt'a kıyasla düşüşle 448.436 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 370.427 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 374.307 mt'a kıyasla artışla 477.565 mt olurken, boru ithalatı ise Haziran ayında kaydedilen 375.427 mt'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 371.651 mt'a kıyasla artışla 432.164 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü verilerine göre ithalatın ABD çelik piyasasındaki payının Temmuz ayında %17 ve bu yılın ilk yedi ayında %16 olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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