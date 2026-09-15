ABD'nin hurda ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %17,4 azaldı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %17,4 düşüş ve yıllık %7,3 artışla 1,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında ABD'nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %1,5 düşüş ve yıllık %25,3 artışla 295.598 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye'yi 183.784 mt ile Meksika, 87.064 mt ile Taiwan ve 83.516 mt ile Bangladeş takip etti.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 620 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 441,1 milyon $'a kıyasla 582,1 milyon $ oldu.