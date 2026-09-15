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ABD'nin hurda ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %17,4 azaldı

Salı, 15 Eylül 2026 10:00:58 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %17,4 düşüş ve yıllık %7,3 artışla 1,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında ABD'nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %1,5 düşüş ve yıllık %25,3 artışla 295.598 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye'yi 183.784 mt ile Meksika, 87.064 mt ile Taiwan ve 83.516 mt ile Bangladeş takip etti.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 620 milyon $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 441,1 milyon $'a kıyasla 582,1 milyon $ oldu.

Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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