ABD'nin çelik ithalatı 2026'nın Ağustos ayında Temmuz'a kıyasla %7,2 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %7,2 ve yıllık bazda %29,8 artışla 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 2 milyar $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1,8 milyar $'a kıyasla 2,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD'nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 388.894 mt ile Güney Kore, 318.671 mt ile Brezilya, 268.097 mt ile Kanada ve 230.093 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre Ağustos ayında yarı mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 625.704 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 408.630 mt'a kıyasla artışla 720.240 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 448.436 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 570.504 mt'a kıyasla artışla 587.908 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 477.565 mt'a kıyasla düşüş ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 313.019 mt'a kıyasla artışla 431.548 mt olurken, boru ithalatı ise Temmuz ayında kaydedilen 432.164 mt'a kıyasla düşüş ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 330.767 mt'a kıyasla artışla 390.270 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü verilerine göre ithalatın ABD çelik piyasasındaki payının Ağustos ayında %17,5 ve bu yılın ilk sekiz ayında %16 olduğu tahmin ediliyor.