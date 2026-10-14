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ABD'nin çelik ithalatı 2026'nın Ağustos ayında Temmuz'a kıyasla %7,2 arttı

Çarşamba, 14 Ekim 2026 09:58:50 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %7,2 ve yıllık bazda %29,8 artışla 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 2 milyar $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1,8 milyar $'a kıyasla 2,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD'nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 388.894 mt ile Güney Kore, 318.671 mt ile Brezilya, 268.097 mt ile Kanada ve 230.093 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre Ağustos ayında yarı mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 625.704 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 408.630 mt'a kıyasla artışla 720.240 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 448.436 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 570.504 mt'a kıyasla artışla 587.908 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 477.565 mt'a kıyasla düşüş ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 313.019 mt'a kıyasla artışla 431.548 mt olurken, boru ithalatı ise Temmuz ayında kaydedilen 432.164 mt'a kıyasla düşüş ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 330.767 mt'a kıyasla artışla 390.270 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü verilerine göre ithalatın ABD çelik piyasasındaki payının Ağustos ayında %17,5 ve bu yılın ilk sekiz ayında %16 olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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