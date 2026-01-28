ABD’nin çelik ithalatı 2025’in Eylül ayında %16,8 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre 2025 yılının Eylül ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %16,8 ve yıllık bazda %27,1 düşüşle 1.415.674 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 1,84 milyar $’a ve 2024’ün Eylül ayında kaydedilen 2,34 milyar $’a kıyasla 1,56 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 281.778 mt ile Kanada, 221.154 mt ile Güney Kore, 158.787 mt ile Brezilya ve 133.171 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 408.630 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 389.379 mt’a kıyasla 329.750 mt oldu. Eylül ayında yassı mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 570.504 mt’a ve 2024’ün Eylül ayında kaydedilen 832.066 mt’a kıyasla 488.447 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 313.019 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 295.785 mt’a kıyasla 233.365 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 330.767 mt’a ve 2024 yılının Eylül ayında kaydedilen 346.585 mt’a kıyasla 300.976 mt seviyesinde yer aldı.