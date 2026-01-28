 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin çelik ithalatı 2025’in Eylül ayında %16,8 azaldı

Çarşamba, 28 Ocak 2026 10:18:43 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre 2025 yılının Eylül ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %16,8 ve yıllık bazda %27,1 düşüşle 1.415.674 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 1,84 milyar $’a ve 2024’ün Eylül ayında kaydedilen 2,34 milyar $’a kıyasla 1,56 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 281.778 mt ile Kanada, 221.154 mt ile Güney Kore, 158.787 mt ile Brezilya ve 133.171 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 408.630 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 389.379 mt’a kıyasla 329.750 mt oldu. Eylül ayında yassı mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 570.504 mt’a ve 2024’ün Eylül ayında kaydedilen 832.066 mt’a kıyasla 488.447 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 313.019 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 295.785 mt’a kıyasla 233.365 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 330.767 mt’a ve 2024 yılının Eylül ayında kaydedilen 346.585 mt’a kıyasla 300.976 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Eylül ayında %11,4 artış kaydetti

28 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin takım çeliği ihracatı 2025’in Ağustos ayında %8,5 arttı

31 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin ticari profil ihracatı 2025’in Ağustos ayında %16,3 düştü

31 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin mekanik boru ihracatı 2025’in Ağustos ayında %4,1 düştü

30 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı 2025’in Ağustos ayında %21 artış gösterdi

30 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %2,3 yükseldi

29 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Ağustos ayında %2,9 arttı

29 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %6,8 arttı

25 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Ağustos ayında %8,5 düştü

25 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %33 geriledi

24 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis