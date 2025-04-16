ABD’nin çelik ihracatı Şubat’ta aylık %13,3 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %13,3 ve yıllık %12,2 düşüşle 613.979 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 1,19 milyar $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 1,25 milyar $’a kıyasla 1,08 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %14,4 ve yıllık %19,1 düşüşle 306.998 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %15,7 ve yıllık %21,1 düşüşle 262.598 mt seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 8.037 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 5.629 mt ile Çin, 1.340 mt ile Brezilya, 2.759 mt ile Bahama Adaları ve 1.552 mt ile İngiltere oldu.

Ayrıca Şubat ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 113.272 mt ile galvanizli sac, 47.111 mt ile sıcak sac, 81.372 mt ile boyuna kesme levha, 48.412 mt ile soğuk sac ve 31.129 mt ile rulo levha oldu.