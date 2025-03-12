ABD’nin çelik ihracatı Ocak’ta aylık %27,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %27,3 ve yıllık %1,3 artışla 708.413 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 969 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 1,25 milyar $’a kıyasla 1,19 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %19,4 ve yıllık %6,7 artışla 358.629 mt olurken Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %43,6 artış ve yıllık %3,9 düşüşle 311.558 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 2.934 mt ile Brezilya, 5.963 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 2.778 mt ile Çin, 2.475 mt ile Şili ve 1.652 mt ile Hindistan oldu.

Ayrıca Ocxak ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 128.780 mt ile galvanizli sac, 72.333 mt ile sıcak sac, 94.196 mt ile boyuna kesme levha, 74.446 mt ile soğuk sac ve 35.994 mt ile rulo levha oldu.