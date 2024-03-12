ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayında aylık %25,4 yükseldi

Salı, 12 Mart 2024 09:25:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %25,4 ve yıllık %5,7 artışla 699.122 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 1,02 milyar $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 1,23 milyar $’a kıyasla 1,25 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Ocak ayında aylık %36,2 ve yıllık %1,9 artışla 324.454 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %20,9 ve yıllık %11,6 artışla 336.139 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 2.923 mt ile Brezilya, 2.617 mt ile Hindistan, 2.592 mt ile Belçika, 2.254 mt ile Çin ve 1.915 mt ile Avustralya oldu.

Ayrıca Aralık ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 133.659 mt ile galvanizli sac, 84.352 mt ile boyuna kesme levha, 64.833 mt ile sıcak sac, 59.998 mt ile soğuk sac ve 36.467 mt ile rulo levha oldu.