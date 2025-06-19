ABD’nin çelik ihracatı Nisan’da aylık %17,5 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %17,5 ve yıllık %31,2 düşüşle 525.012 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 1,16 milyar $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 1,36 milyar $’a kıyasla 1,04 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %0,19 ve yıllık %18,3 düşüşle 324.880 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %36,5 ve yıllık %47,5 düşüşle 165.307 mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 1.888 mt ile İngiltere, 1.885 mt ile Çin, 2.236 mt ile Brezilya ve 1.159 mt ile Hindistan oldu.

Ayrıca Nisan ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 96.895 mt ile galvanizli sac, 41.222 mt ile sıcak sac, 61.980 mt ile boyuna kesme levha, 55.386 mt ile soğuk sac ve 22.978 mt ile rulo levha oldu.