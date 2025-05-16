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ABD’nin çelik ihracatı Mart’ta aylık %3,6 artış kaydetti

Cuma, 16 Mayıs 2025 09:51:47 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %3,6 artış ve yıllık %11,7 düşüşle 636.190 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 1,08 milyar $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 1,29 milyar $’a kıyasla 1,16 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %6 artış ve yıllık %9 düşüşle 325.526 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %0,9 ve yıllık %17,4 düşüşle 260.155 mt seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.427 mt ile Çin, 1.705 mt ile Arjantin, 1.047 mt ile İsrail ve 1.011 mt ile Brezilya oldu.

Ayrıca Mart ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 118.800 mt ile galvanizli sac, 60.406 mt ile sıcak sac, 73.460 mt ile boyuna kesme levha, 64.226 mt ile soğuk sac ve 26.371 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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