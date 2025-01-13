ABD’nin çelik ihracatı Kasım’da aylık %12,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %12,4 ve yıllık %9,6 düşüşle 600.718 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 1,15 milyar $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,17 milyar $’a kıyasla 1,12 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %27,2 ve yıllık %0,9 düşüşle 307.243 mt olurken Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %2,6 ve yıllık %23,1 düşüşle 238.606 mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler; 7.823 mt ile Çin, 6.625 mt ile Avustralya, 4.053 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 1.922 mt ile Hindistan ve 1.832 mt ile Brezilya oldu.

Ayrıca Ekim ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 106.407 mt ile galvanizli sac, 55.702 mt ile sıcak sac, 73.247 mt ile boyuna kesme levha, 68.578 mt ile soğuk rulo sac ve 29.631 mt ile rulo levha oldu.