ABD’nin çelik ihracatı Kasım ayında %8,4 azaldı

Salı, 12 Ocak 2021 10:24:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, 2020 yılının Kasım ayında, ABD’nin çelik ihracatı Ekim ayına kıyasla %8,4 düşüş ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,5 artışla 606.173 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracatın değeri ise, Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 826,3 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 810,6 milyon $’a kıyasla 775,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Kanada’ya yapılan çelik ihracatı Kasım ayında aylık bazda istatistiksel olarak sabit kalarak 290.073 mt olurken, yıllık bazda %10,6 arttı. Meksika’ya yapılan çelik ihracatı ise aylık %10,7 düşüşle 274.230 mt’a geriledi ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 düşüş gösterdi.

Kasım ayında, ABD’nin çelik ihracatı için en önemli diğer ülkeler arasında, 4.238 mt ile Hindistan, 4.127 mt ile Çin, 2.958 mt ile Pakistan, 2.259 mt ile Avustralya ve 2.219 mt ile Brezilya yer aldı.

Kasım ayında en fazla ihraç edilen ürünler; 100.865 mt ile galvanizli sac, 59.956 mt ile sıcak sac, 71.775 mt ile boyuna kesme levha, 47.294 mt ile rulo levha ve 27.400 mt ile profil oldu.