ABD’nin çelik ihracatı Ekim ayında %6,7 düştü

Pazartesi, 11 Aralık 2023 13:57:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %6,7 düşüş ve yıllık %4,4 artışla 660.641 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 1,27 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 1,21 milyar $’a kıyasla 1,19 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Ekim ayında aylık %7,9 düşüş ve yıllık %9,9 artışla 296.493 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %3,9 düşüş ve yıllık %0,2 artışla 312.299 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 7.489 mt ile Brezilya, 6.252 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 3.176 mt ile Hindistan, 2.627 mt ile Çin ve 2.588 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Ayrıca Ekim ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 120.926 mt ile galvanizli sac, 84.406 mt ile boyuna kesme levha, 64.549 mt ile sıcak sac, 62.434 mt ile soğuk sac ve 27.849 mt ile büyük ebatlı profil oldu.