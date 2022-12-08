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ABD’nin çelik ihracatı Ekim ayında %3,6 azaldı

Perşembe, 08 Aralık 2022 09:10:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %3,6 ve yıllık %3,1 düşüşle 632.670 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 1,26 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 1,14 milyar $’a kıyasla 1,21 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Ekim ayında aylık %10,9 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %11 düşüşle 269.659 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %1,5 ve yıllık %4,1 artışla 313.001 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 6.454 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 3.368 mt ile Singapur, 2.791 mt ile İngiltere, 2.695 mt ile Çin ve 2.579 mt ile İtalya oldu.

Ayrıca Ekim ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 94.330 mt ile galvanizli sac, 81.101 mt ile boyuna kesme levha, 54.753 mt ile sıcak sac, 48.874 mt ile soğuk sac ve 27.747 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Sıcak Sac Soğuk Sac Levha Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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