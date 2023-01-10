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ABD’nin çelik ihracatı Kasım ayında neredeyse değişmedi

Salı, 10 Ocak 2023 09:21:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 632.670 mt’a kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %3,7 düşerek 632.714 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 1,21 milyar $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,14 milyar $’a kıyasla 1,22 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Kasım ayında aylık %9 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %55,3 düşüşle 293.939 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %8,8 ve yıllık %4,9 düşüşle 285.408 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 10.417 mt ile Malta, 3.069 mt ile Hindistan, 2.964 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 2.956 mt ile Çin ve 1.943 mt ile İngiltere oldu.

Ayrıca Kasım ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 103.769 mt ile galvanizli sac, 81.745 mt ile boyuna kesme levha, 49.185 mt ile sıcak sac, 37.099 mt ile soğuk sac ve 29.354 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Levha Soğuk Sac Galvanizli Sıcak Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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