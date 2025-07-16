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ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Mayıs ayında %9,8 arttı

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 11:12:08 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mayıs ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %9,8 artış ve yıllık %19,4 düşüşle 576.544 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 1,28 milyar $’a kıyasla 1,08 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %3,1 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 355.171 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %20,2 artış ve yıllık %37,9 düşüşle 198.796 mt seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 5.431 mt ile İsveç, 3.800 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 2.059 mt ile İngiltere, 1.907 mt ile Bahamalar ve 1.551 mt ile Hindistan oldu.

Ayrıca Mayıs ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 103.148 mt ile galvanizli sac, 54.244 mt ile sıcak sac, 65.937 mt ile boyuna kesme levha, 61.675 mt ile soğuk sac ve 29.360 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Sıcak Sac Soğuk Sac Galvanizli Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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