ABD’nin çelik ihracatı Aralık’ta aylık %7,9 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %7,9 ve yıllık %0,2 düşüşle 556.370 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 1,12 milyar $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 1,02 milyar $’a kıyasla 969,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %2,3 düşüş ve yıllık %7,4 artışla 300.362 mt olurken Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %9,9 ve yıllık %9,8 düşüşle 216.936 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 6.979 mt ile Brezilya, 4.339 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 1.985 mt ile Çin, 1.892 mt ile Güney Kore ve 1.739 mt ile İsrail oldu.

Ayrıca Aralık ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 91.933 mt ile galvanizli sac, 61.684 mt ile sıcak sac, 69.852 mt ile boyuna kesme levha, 49.093 mt ile soğuk sac ve 44.378 mt ile rulo levha oldu.