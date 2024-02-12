ABD’nin çelik ihracatı Aralık ayında %15,3 düştü

Pazartesi, 12 Şubat 2024 09:40:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %15,3 düşüş ve yıllık %3,8 artışla 557.6331 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 1,18 milyar $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a kıyasla 1,02 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Aralık ayında aylık %18,8 düşüş ve yıllık %2 düşüşle 238.272 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %10,3 düşüş ve yıllık %13,8 artışla 278.103 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 6.528 mt ile Avustralya, 3.852 mt ile Çin, 2.240 mt ile Pakistan, 1.866 mt ile Hindistan ve 1.834 mt ile İngiltere oldu.

Ayrıca Aralık ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 93.075 mt ile galvanizli sac, 64.797 mt ile boyuna kesme levha, 67.097 mt ile sıcak sac, 47.898 mt ile soğuk sac ve 28.190 mt ile büyük ebatlı profil oldu.