ABD’nin çekme tel ihracatı Şubat ayında %9 arttı

Perşembe, 29 Nisan 2021 09:39:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak ayına göre %9 artışla ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %4,1 düşüşle 6.789 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 15,3 milyon $ ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 14,5 milyon $’a kıyasla 13,9 milyon $ oldu.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 2.273 mt’a ve geçen yılın Şubat ayında yapılan 2.491 mt’a kıyasla 2.295 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.117 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.