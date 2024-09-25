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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Temmuz’da aylık %138,6 yükseldi

Çarşamba, 25 Eylül 2024 14:25:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ülkenin boyuna kesme levha ithalatı, bir önceki aya kıyasla %138,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %51,8 artışla 70.117 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 37,1 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 67 milyon $’a kıyasla 78,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Haziran ayında kaydedilen 11.474 mt’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 13.168 mt’a kıyasla 36.454 mt ile Güney Kore’de yaptı. Güney Kore’yi 18.703 mt ile Kanada ve 3.120 mt ile Malezya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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