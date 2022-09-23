ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Temmuz ayında %18,9 arttı

Cuma, 23 Eylül 2022 09:03:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %18,9 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %4,6 artışla 46.590 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 60,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 51,6 milyon $’a kıyasla 68 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 20.334 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 22.221 mt’a kıyasla 28.337 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 10.410 mt ile Kanada, 3.816 mt ile Meksika, 1.867 mt ile İsveç ve 1.222 mt ile Finlandiya takip etti.