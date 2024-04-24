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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Şubat ayında %6,2 düştü

Çarşamba, 24 Nisan 2024 09:27:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %6,2 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %60,4 artışla 57.778 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 77,1 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 53,6 milyon $’a kıyasla 63,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Ocak ayında kaydedilen 23.381 mt’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 16.091 mt’a kıyasla 17.930 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 16.908 mt ile Güney Kore, 9.889 mt ile Brezilya ve 4.912 mt ile Avustralya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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