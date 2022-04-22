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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Şubat ayında %12,2 düştü

Cuma, 22 Nisan 2022 09:16:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %12,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %12,1 artışla 36.115 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 62,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 28,4 milyon $’a kıyasla 57,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 13.172 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 7.777 mt’a kıyasla 17.089 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 12.963 mt ile Kanada, 2.090 mt ile Meksika ve 1.316 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: levha yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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