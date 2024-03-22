ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ocak ayında %46,9 arttı

Cuma, 22 Mart 2024 09:25:47 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %46,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %36,9 artışla 61.589 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 57,7 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 71,6 milyon $’a kıyasla 77,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Aralık ayında kaydedilen 17.073 mt’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 20.414 mt’a kıyasla 23.381 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 21.177 mt ile Güney Kore, 6.060 mt ile Avustralya, 3.648 mt ile İtalya ve 2.484 mt ile İsveç takip etti.