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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ocak ayında %10,1 arttı

Salı, 23 Mart 2021 10:05:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Aralık ayına kıyasla %10,1 artış fakat geçen yılın Ocak ayına kıyasla %5,3 düşüşle 21.374 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 15,9 milyon $ ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 19 milyon $’a kıyasla 18,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Aralık ayında kaydedilen 13.940 mt ve geçen yıl Ocak ayında kaydedilen 12.054 mt’a kıyasla 17.833 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.771 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: ABD  yassı ürünler  levha  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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