﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Nisan ayında %30 arttı

Salı, 22 Haziran 2021 09:04:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %30 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %95,1 artışla 54.175 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 23,4 milyon $’a kıyasla 48 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Mart ayında kaydedilen 19.962 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 8.292 mt’a kıyasla 31.024 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 18.893 mt ile Kanada, 1.726 mt ile İsveç ve 1.019 mt ile Finlandiya takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  levha  yassı ürünler  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17  Haz

ABD’nin rulo levha ihracatı Nisan ayında %2,4 düştü
14  Haz

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Nisan ayında %3,6 arttı
10  Haz

ABD’nin çelik ihracatı Nisan ayında %3,8 düştü
08  Haz

ABD’nin teneke levha ithalatı Nisan ayında %60 düştü
07  Haz

ABD’nin rulo levha ithalatı Nisan ayında %35,1 arttı