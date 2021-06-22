ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Nisan ayında %30 arttı

Salı, 22 Haziran 2021 09:04:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %30 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %95,1 artışla 54.175 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 23,4 milyon $’a kıyasla 48 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Mart ayında kaydedilen 19.962 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 8.292 mt’a kıyasla 31.024 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 18.893 mt ile Kanada, 1.726 mt ile İsveç ve 1.019 mt ile Finlandiya takip etti.