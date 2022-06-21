ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Nisan ayında %20,1 arttı

Salı, 21 Haziran 2022 09:06:30 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %20,1 artışla ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %10,1 düşüşle 48.677 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 64,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 48 milyon $’a kıyasla 79,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 16.909 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 18.893 mt’a kıyasla 20.515 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.944 mt ile Güney Kore, 4.249 mt ile Kuzey Makedonya, 3.058 mt ile Meksika ve 2.660 mt ile İsveç takip etti.