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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Mayıs ayında %42,7 düştü

Salı, 27 Temmuz 2021 09:58:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %42,7 ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %3,2 düşüşle 31.065 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 48 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 23,4 milyon $’a kıyasla 33,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Nisan ayında kaydedilen 18.893 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 12.996 mt’a kıyasla 15.995 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 8.363 mt ile Güney Kore, 2.921 mt ile İsveç ve 1.481 mt ile Finlandiya takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  levha  yassı ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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