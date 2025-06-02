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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Mart’ta aylık %31,3 azaldı

Pazartesi, 02 Haziran 2025 10:39:08 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı Mart ayında bir önceki aya kıyasla %32,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %40,9 düşüşle 32.896 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 52,8 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 69,1 milyon $’a kıyasla 35,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Şubat ayında kaydedilen 17.261 mt’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 22.667 mt’a kıyasla 17.319 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi 11.155 mt ile Kanada ve 1.579 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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