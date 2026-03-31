ABD’nin rulo levha ithalatı 2026’nın Ocak ayında %4,5 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin rulo levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %4,5 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %60,4 düşüşle 53.277 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 34,83 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 102,98 milyon $’a kıyasla 37,57 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 15.594 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 13.377 mt’a kıyasla 20.573 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 16.845 mt ile Kanada, 3.736 mt ile Türkiye, 3.657 ile Brezilya ve 2.953 mt ile İsveç takip etti.