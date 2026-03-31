 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin rulo levha ithalatı 2026’nın Ocak ayında %4,5 arttı

Salı, 31 Mart 2026 14:20:37 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin rulo levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %4,5 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %60,4 düşüşle 53.277 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 34,83 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 102,98 milyon $’a kıyasla 37,57 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 15.594 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 13.377 mt’a kıyasla 20.573 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 16.845 mt ile Kanada, 3.736 mt ile Türkiye, 3.657 ile Brezilya ve 2.953 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin teneke levha ihracatı 2026’nın Ocak ayında %5,7 düşüş kaydetti

31 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2026’nın Ocak ayında %25,9 geriledi

30 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı 2026’nın Ocak ayında %65,3 yükseldi

23 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 artış kaydetti

17 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı 2025’in Aralık ayında %27,1 düştü

11 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Aralık ayında %47,5 artış gösterdi

11 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Aralık ayında %18,9 düşüş kaydetti

10 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı 2025’in Aralık ayında %36,4 geriledi

03 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Aralık ayında %16,6 geriledi

25 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Kasım ayında %31,4 düşüş kaydetti

23 Şub | Çelik Haberler

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis