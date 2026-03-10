ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Aralık ayında %18,9 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin teneke levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %18,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %31 düşüşle 79.401 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 136,46 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 167,09 milyon $’a kıyasla 96,88 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 750 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 19.526 mt’a kıyasla 25.894 mt ile Çin oldu. Çin’i, 12.343 mt ile Tayvan, 10.300 mt ile Kanada, 9.906 mt ile Almanya, 6.163 mt ile Türkiye ve 4.003 mt ile Almanya takip etti.