ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Aralık ayında %47,5 artış gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin rulo levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %47,5 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %49,8 düşüşle 50.942 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 25,65 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 77,51 milyon $’a kıyasla 34,84 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 14.070 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 71.278 mt’a kıyasla 18.076 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.594 mt ile Güney Kore, 7.406 mt ile İsveç, 4.269 ile Almanya ve 2.727 mt ile Hollanda takip etti.