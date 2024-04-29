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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Mart ayında %3,7 düştü

Pazartesi, 29 Nisan 2024 09:32:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %3,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,4 düşüşle 55.633 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 63,5 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 78,9 milyon $’a kıyasla 69,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Şubat ayında kaydedilen 16.908 mt’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 21.359 mt’a kıyasla 22.667 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi 18.727 mt ile Kanada, 25.972 mt ile Avustralya ve 1.143 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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