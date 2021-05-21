ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Mart ayında %29,4 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 17:47:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı, Şubat ayına kıyasla %29,4 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %48,9 artışla 41.666 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 28,4 milyon $ ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 21,6 milyon $’a kıyasla 36,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Şubat ayında kaydedilen 7.777 mt ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 9.584 mt’a kıyasla 19.962 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 18.245 mt ile Kanada, 1.483 mt ile İsveç ve 1.037 mt ile Finlandiya takip etti.