ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Mart ayında %12,2 arttı

Cuma, 20 Mayıs 2022 09:06:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %12,2 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %2,7 düşüşle 40.525 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 57,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a kıyasla 64,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 12.963 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 19.962 mt’a kıyasla 17.652 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 16.909 mt ile Kanada ve 2.351 mt ile Meksika takip etti.