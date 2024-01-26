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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Kasım ayında %48,8 düştü

Cuma, 26 Ocak 2024 09:49:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %48,8 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %32,5 düşüşle 38.862 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 95,7 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 75,1 milyon $’a kıyasla 45,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Ekim ayında kaydedilen 18.495 mt’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 10.740 mt’a kıyasla 16.877 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 7.581 mt ile Malezya, 4.152 mt ile Güney Kore ve 3.428 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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