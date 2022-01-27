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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Kasım ayında %1,4 düştü

Perşembe, 27 Ocak 2022 09:15:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %1,4 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %116,1 artışla 44.961 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 59,9 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 15,6 milyon $’a kıyasla 64,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 14.646 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 52 mt’a kıyasla 22.455 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 18.394 mt ile Kanada, 1.589 mt ile İtalya ve 1.389 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  levha  ABD  |  benzer haberler »


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