ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Haziran ayında aylık %44,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %44,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %55,2 düşüşle 29.385 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 65,3 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 79,6 milyon $’a kıyasla 37,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Mayıs ayında kaydedilen 18.960 mt’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 15.359 mt’a kıyasla 14.101 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 11.474 mt ile Güney Kore ve 1.410 mt ile İsveç takip etti.