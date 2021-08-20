ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Haziran ayında %26 arttı

Cuma, 20 Ağustos 2021 09:08:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %26 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %67,8 artışla 39.157 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 33,8 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 18,5 milyon $’a kıyasla 41,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 8.362 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 7.911 mt’a kıyasla 20.153 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 14.780 mt ile Kanada, 1.586 mt ile İsveç ve 1.132 mt ile Finlandiya takip etti.