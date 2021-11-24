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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Eylül ayında %53,9 arttı

Çarşamba, 24 Kasım 2021 09:12:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %53,9 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %143,5 artışla 48.848 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 39,2 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 16,2 milyon $’a kıyasla 58,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 10.764 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 3.995 mt’a kıyasla 25.483 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 20.308 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: levha  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  yassı ürünler  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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