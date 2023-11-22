ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Eylül ayında %22,6 düştü

Çarşamba, 22 Kasım 2023 09:12:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %21,2 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %13,4 artışla 46.127 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 82,9 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 64,2 milyon $’a kıyasla 64,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 26.812 mt’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 18.901 mt’a kıyasla 20.232 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi, 19.745 mt ile Kanada, 2.452 mt ile Japonya, 1.409 mt ile İsveç ve 1.324 mt ile Finlandiya takip etti.