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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Eylül ayında %11,4 düştü

Salı, 24 Kasım 2020 10:04:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Eylül ayında ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ağustos ayına kıyasla %11,4 ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %34,5 düşüşle 20.061 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 17,5 milyon $ ve geçen yıl Eylül ayında kaydedilen 26,3 milyon $’a kıyasla 16,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Ağustos ayında kaydedilen 14.803 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 16.526 mt’a kıyasla 13.125 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.995 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  levha  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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