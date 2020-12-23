ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ekim ayında %5,1 arttı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 09:57:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayında ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Eylül ayına kıyasla %5,1 ve 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %3,5 artışla 21.083 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 16,2 milyon $ ve geçen yıl Ekim ayında kaydedilen 17,2 milyon $’a kıyasla 17,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Eylül ayında kaydedilen 13.125 mt ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 15.858 mt’a kıyasla 16.180 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.053 mt ile Güney Kore takip etti.